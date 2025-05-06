Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptali kararına karşı 'iptal' davası!

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı üniversite diploması, 18 Mart 2025 tarihinde idari bir kararla iptal edilmişti.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtıklarını duyurdu.

Pehlivan açıklamasında, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

Dava tarihi dikkat çekti

Pehlivan, 2019 yılındaki İstanbul seçimlerinin de Yüksek Seçim Kurulu tarafından aynı tarihte iptal edildiğini hatırlatarak 6 Mayıs’ta açılan davanın "hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttükleri bir mücadele" olduğunu vurguladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım



Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davanın açıldığı 6 Mayıs tarihine özellikle dikkat çekti. İmamoğlu, 2019 yılında İstanbul seçimlerinin iptal edildiği gün olan 6 Mayıs’ın anlamına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu 35 yıllık diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir. İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır.

Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıldönümünde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar. Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız."