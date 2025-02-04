Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ön seçim yanıtı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçime gitme kararı alırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, aday belirlemek için henüz erken olduğunu savunmuş "Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" demişti.

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorusuna ise "Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını vermişti. Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

Mansur Yavaş'a cevap

İSKİ'nin temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşur, en doğru yolu buluruz. Bunlar parti içerisindeki meseleler" dedi.

"Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız" diyen İmamoğlu, "Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine, geleceğin kaybedilmesine, treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum. Buluşuruz, birleşiriz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz" ifadelerini kullandı.