Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nu danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.