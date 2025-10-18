Son dakika... Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü.

Kamu görevlisine hakeretle suçlanan İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

"Her ne kadar iş bu dava dosyasının duruşması 22/10/2025 tarihine bırakılmış ise de; sanığın celse arasında önödeme ihtaratı kapsamında ödeme yaptığı görülmekle, işin sürüncemede kalmaması için duruşmaya mahsus salonda re'sen celse açıldığı ve ön ödemenin vezneye yatırıldığı anlaşıldı."

