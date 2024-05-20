Son dakika... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD, Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.28'de gerçekleşen depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.

Naci Görür Doğu Anadolu Fay zonunu işaret etti

Elazığ'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu Fay hattını işaret eden Görür, Elazığ depremini hatırlattı. Görür şunları kaydetti:

"Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir."