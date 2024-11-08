Son Dakika: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
Son Dakika haberi... Elazığ’da saat 17:04’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Elazığ Merkez olarak açıklarken, depremin derinliği 16.22 kilometre olarak kaydedildi. Depreme dair açıklama yapan Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" dedi.
Elazığ’da, saat 17:04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Elazığ Merkez olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 16.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Elazığ’da yaşanan bu depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildiği belirtilirken, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-11-08
Saat:17:04:00 TSİ
Enlem:38.61944 N
Boylam:39.68667 E
Derinlik:16.22 km
Detay:https://t.co/RUuWjVuoz8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Naci Görür'den açıklama
Resmi X hesabı üzerinden depreme yönelik ilk açıklamasını yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi" dedi. Depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile alakalı olduğunu söyleyen Görür, afet beklemediğini söyledi.
Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum pic.twitter.com/2jIR3oMT4N— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 8, 2024