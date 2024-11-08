Son Dakika: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Elazığ’da, saat 17:04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Elazığ Merkez olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 16.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ’da yaşanan bu depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem çevre illerden de hissedildiği belirtilirken, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Naci Görür'den açıklama

Resmi X hesabı üzerinden depreme yönelik ilk açıklamasını yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi" dedi. Depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile alakalı olduğunu söyleyen Görür, afet beklemediğini söyledi.