DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 26 MAYIS: Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Son dakika: Elazığ’da sabah saatlerinde deprem
Elazığ’da sabah saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06:45’de merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA