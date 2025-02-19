Son Dakika... Emlak Konut'un başlattığı yeni konut kampanyasının detayları belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, orta gelirliler için Emlak Konut öncülüğünde yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurmasının ardından ayrıntılar belli olmaya başladı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Konuta dair talebin artabileceğini düşünüyoruz"

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bu yıl 45 yeni ihale tamamlayıp, toplam 77,2 milyar TL'lik satış toplam geliri hedefliyoruz

* 2025 yılında faiz indirimlerinin devam edeceğini ve bunun konuta olan talebi artıracağını düşünüyoruz

* Önümüzdeki dönemde sektörümüz için daha istikrarlı bir ortamın oluşacağına inanıyoruz

* Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için "Kazançlı Yatırım" kampanyasını başlatıyoruz

Emlak Konut kampanyasında vade seçenekleri neler?

* Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

* Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

* İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

* Üçüncü modelde ise, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeli Emlak Katılım Bankası finansman desteği verilecek. Bu modelle 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkânı sunulacak.

Başvurular ne zaman sona eriyor?

* Kampanyamızdaki satışların sınırlı süre ve sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Son başvuru tarihi 23 Mart 2025. Bu fırsatın sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

* Başvurular İstanbul'da bugün itibarıyla başladı.

* Bu teslim edeceğimiz projeler de var. Bu sene başlayıp üç sene sonra teslim edeceğimiz projelerimiz de var.

* Kampanyaya katılmak isteyenler için ise ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.