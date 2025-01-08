Son dakika: Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Son dakika gelişmesi... Teknik direktör Emre Belözoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tıbbi müdahalede Belözoğlu’nun bacağında ödem tespit edildi.
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Futbol camiasının tanınan isimlerinden teknik direktör Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Kazanın ardından hızla hastaneye kaldırılan Belözoğlu'na yapılan ilk muayenede, bacağında ödem tespit edildi.