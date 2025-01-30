Son dakika: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oldu: Teklif TBMM Genel Kurul'da kabul edildi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngeren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif 9 maddeden oluşuyor.

Bu düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.

Düzenlemeyle 2016 yılında başlatılan, işverene asgari ücret desteği de sürecek. 2025 yılı için bu destek bin lira olarak belirlendi.

Böylece hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amaçlanıyor.