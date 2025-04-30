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SON DAKİKA: Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için tıklayınız

2025 Nisan engelli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü beklenen duyuruyu yaptı. Aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Engelli Öğretmen atama sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için tıklayınız
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1381 engelli öğretmen atama sonuçları için bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığındaydı. Binlerce kişi heyecanla bekliyordu ki, saat 11.42'de beklenen duyuru geldi.

Engelli öğretmen atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü atama sonuçlarını erişime açtı ve yapılan açıklamada "Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz." denildi.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ