Son dakika: Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle şeytanın bacağını kıracağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 2,5 saat sürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

25-30 Ağustos tarihleri arasında idrak ettiğimiz Zafer Haftası'nı bu sene de dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt'teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bu sene 50. yaşını kutlayan Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik.

Orada savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı atta attık. Toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık. 280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu projemiz tamamlandığında inşallah bölgenin en ileri savunma teknoloji merkezlerinden biri olacak. Sistemler sistemi olan çelik kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.

280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu projemiz tamamlandığında inşallah bölgenin en ileri savunma teknoloji merkezlerinden biri olacak.

Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak kadar gözünü nefret büyümüş bir güruhun varlığı üzülerek söylüyorum, ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken bir ruh halidir. Bu milletimizi bölen, ayrıştıran, siyasi tercihlerinden dolayı halkın çoğunu aşağılayan sorunlu bir yaklaşımdır. Tabancasından tüfeğine, İHA'dan füzesine, tankından füzesine, uçağından radarına kadar Türkiye'yi ve 86 milyonun her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

"Bir başka basiretsizlik örneği"

Ana muhalefet partisi genel başkanının Sinop'ta aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Balıklar ve turistler füze döneminden rahatsız oluyormuş. Bu zatın nasıl bir cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1., dünyada 17'inciyiz. Su ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde 10 katına değer olarak 20 katına çıktı. 2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2024 yılında 313 bin tona, parasal değer bakımından 2 milyar dolara yükseldi. Sinop'ta da benzer bir başarı hikayesi sözkonusu. Bu şehrimizde 4 yılda avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 35 bin tona ve 117 milyon dolara ulaştı.

"Nükleer enerjiyi üretim porföyümüze mutlaka dahil etmek gerek"

Sinop'tan Rusya, Peru, Japonya, Almanya başta olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesine ihracat yapılıyor. Ülkemizde üretilen Türk somonunun üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor. Ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli tablo yok. Çevreci maskeli marjinal grupların nükleer enerjiye niye karşı çıktığını defalarca izah ettik. 2025 yılı itibariyle 31 ülkede 416 nükleer reaktör faal halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, 2053 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim porföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir. Akkuyu'nun devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız.

"Ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha gururla şahitlik ettik"

Senelik 35 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. Yurt içi gayri safi hasılamıza toplam 50 milyar dolar katkı sağlayacak. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ne ülkeye ne millete ne de Sinoplu kardeşlerimize hiçbir faydası olmaz.

881'i subay 4 bin 130'u astsubay kardeşimizi yeni görev yerlerine uğurladık. Mezuniyet diplomalarını alan 5011 subay ve astsubayımızın her birini tekrar tebrik ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan'da ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha gururla şahitlik ettik. Vatandaşlarımız TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının son teknolojiye sahip caydırıcı unsurlarını görme imkanı buldu.