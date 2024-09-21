SON DAKİKA: Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla bugün altı üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. İnönü, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Sivas Cumhuriyet, Doğuş ve Yıldız Teknik üniversitelerinin rektörleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre Doğuş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör atandı.
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.