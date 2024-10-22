Son dakika: Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına işaret etti: Tarihi fırsat penceresi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörün olmadığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini belirterek, “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin de ilk kez konuşan Erdoğan, FETÖ’yle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Vesayete, mafyaya, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa hiçbir zaman baş eğmedik. Gece yarıları bildiri yayınladılar, buruşturup çöpe attık. Gezi olaylarında sokak terörüyle darbe yapmaya çalıştılar, demokrasimize sahip çıktık.

15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta verip hadlerini bildirdik. Zaferlerimizle tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılanlardan olmadık. Bu zorlu mücadelede kendimiz bedel ödesek de millete ve memlekete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından ömrünün baharında katledilen gençlerimiz oldu.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü

Milletin çocuklarını hizmet diyerek himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağa babalarını eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. İşledikleri suçların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır.

Biliyor ve inanıyoruz ki Allah’ın cezalandırması çetindir. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin nefesi FETÖ’cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak.

Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş, gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür. Şehit olan bütün kahramanları rahmetle yadediyor, ruhları şad olsun diyorum.

Erken seçim tartışmaları

Sandığın ufukta görülmediği 3,5 yıllık süreyi ülkemiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürme çabasındayız. Bölgemiz sancılı bir dönemden geçerken, İsrail’in Gazze’de yaktığı ve Lübnan’a taşıdığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Milletimizin arasına nefret tohumları saçanların şaibeli bir kurultay süreciyle de olsa bir köşeye atılması Türkiye’nin birlik ve dirliği noktasında değerli bir kazanımdır.

Çözüm süreci ve istiklal marşı tartışmaları

Haksızlık, hukuksuzluk, küstahlık karşısında kesinlikle sessiz kalamayız, istiklal marşımızla sorunu olanlara eyvallah demeyiz. İster baro olsun, ister avukat olsun, ister siyasetçi, ister gazeteci kılıklı terörist seviciler olsun, şiddeti övenlere, yeleğine silahı, terörü alarak siyaset yapanlara müsamaha ile yaklaşamayız.

Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz.

'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin açıklama

Soruşturma 1,5 sene önce başladı. Sağlık Bakanlığı ve İl sağlık Müdürlüğü gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Çete teknik ve fiziki takibi alınıyor. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde çete üyelerine operasyon yapılarak elebaşları tutuklanıyor. Dosya kapsamında 47 şüpheliden 22’si şu an cezaevinde. Soruşturmanın adli boyutunda bunlar yaşanırken, Sağlık Bakanlığımız Tekirdağ’da bir hastaneyi kapatıyor, İstanbul’da 9 hastanenin ruhsatı iptal ediliyor. Hepsi ile ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor.

'Konunun bizzat takipçisi olacağım'

Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların, içerden veya dışardan sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz.

Özel hastanelere yönelik şikayetler

Özel sağlık kuruluşlarımızın ücretlendirme politikalarıyla ilgili vatandaşlarımızdan çok şikayetler alıyoruz. Artık eski Türkiye’de kaldığını düşündüğümüz, sağlık sistemine zarar veren kötü alışkanlıkların yeniden nüksetmeye başladığına dair hasta yakınlarımızdan serzenişler duyuyoruz. Bunların üzerine de kararlılıkla gideceğiz.

BRICS Zirvesi

Yarın Kazan'da 'BRICS Zirvesi'ne iştirak edeceğiz. Türkiye olarak BRICS ile iş birliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. inşallah Kazan'daki zirvenin buna vesile olacağına inanıyorum."