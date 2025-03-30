Son dakika: Erdoğan: İBB'ye yönelik soruşturma derinleştikçe suç örgütü deşifre olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına video mesaj gönderdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyeceklerini, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı, müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Örgütün kendisini feshedip, silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz." ifadelerine yer vererek, şöyle devam etti:

"Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörüyse soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemlerine odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Ana kademe ve genel merkezimizden, kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmelerini bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.