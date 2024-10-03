SON DAKİKA: Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'te Ankara'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün görüşmesi bekleniyor.
İki liderin günlük programında yer almayan görüşmenin saat 14:00'te Bahçeli'nin konutunda olması bekleniyor.
Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin yeni anayasa tartışmalarının alevlendiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın dağılmayacağına dair sözleri de dikkat çekmişti.
İki liderin görüşmesinde gündemin ne olacacağına dair resmi açıklama gelmedi.