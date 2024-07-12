SON DAKİKA... Erdoğan ile Esad ne zaman görüşecek? Erdoğan: Hakan Fidan'a talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme planı ve Türkiye-Suriye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Esad'la görüşmesin ilişkin görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verdiğini belirterek, Fidan'ın muhataplarıyla görüşeceğini, yol haritasının belirleneceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye’de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız."

'Suriye’de barış istiyoruz'

Erdoğan, Ankara-Şam hattındaki normalleşme sürecine zarar vermek isteyenlerin olabileceğini belirterek "Suriye’nin bir ve bütün olarak yeni bir gelecek inşa etmesi için oluşacak iklimden kimsenin rahatsızlık duymaması temel beklentimizdir. Bu süreci terör örgütleri zehirlemek için elinden geleni yapacaklardır. Provokasyonlar tertipleyip oyunlar kuracaklardır. Tüm bunların farkındayız ve hazırlıklıyız. Biz Suriye’de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz." dedi.