Son dakika: Erdoğan: Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı
Son dakika gelişmesi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada: ''Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı. Kalkınma yolu projesi bölgemizin refahına katkı sağlayacak'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Suriye başta olmak üzere çeşitli fikirleri paylaştık. Irak'ın huzurunu hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık. Irakla ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz, iş birliğimizin her alanda gelişmesini kardeşliğimizin gereği görüyoruz. bölgede terör varlığına yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı. Kalkınma yolu projesi bölgemizin refahına katkı sağlayacak.