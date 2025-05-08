Son dakika: Erdoğan: Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye başta olmak üzere çeşitli fikirleri paylaştık. Irak'ın huzurunu hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık. Irakla ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz, iş birliğimizin her alanda gelişmesini kardeşliğimizin gereği görüyoruz. bölgede terör varlığına yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı. Kalkınma yolu projesi bölgemizin refahına katkı sağlayacak.