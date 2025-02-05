SON DAKİKA: Erdoğan Suriye lideriyle görüşmesini anlattı! 'Mühim kararlar aldık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek asra mühürlerini vuracak planlarla hareket ettiklerini, Türkiye'nin dış politikadaki stratejik hamlelerle anahtar konuma gelmeye başladığını kaydetti.

"Tarihimizde kültürümüzden aldığımız zengin birikimi ülkemizi arzu ettiğimiz ağırlığa kavuşturuyoruz" diyen Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın dün kritk bir ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı görüşmeye dair "Geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık. Bu akşam da Alman cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz" dedi.

'Kısa mesafe koşucusu değiliz'

Erdoğan, '23,5 yıldır zorlu, çetin ve engebeli fakat bir o kadar da şerefli bir yolda' sabırla yürüdüklerini belirterek 85 milyon vatandaşın her birinin gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduklarını dile getirdi.

"Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşur. Gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor" diyen Cumhurbaşkanı, kendi mücadelelerinin kişisel kariyer mesele olmadığını kaydetti.

Erdoğan, "Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz. Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz." dedi.

'Kadınların büyük payı var'

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bugünlere eriştiği seviyede kadınların büyük payının olduğunu belirterek "Tahriklere, provokasyonlara prim vermeden kardeşliğimiz birlikte savunduk. Nice reformlara yine birlikte imza attık. Zulmün, yasakların ufkumuzu kararttığı günlerden müreffeh Türkiye'ye beraber ulaştık" dedi.

Erdoğan, göreve geldiklerinde kız öğrenci oranının yüzde 13 olduğunu, bugün yüzde 53'ün üzerine çıktığını kaydetti.