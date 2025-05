Son dakika: Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği aştık, yeni bir dönemin kapıları açılacak

Takip Et

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha aştık.

Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzuru, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan karar olarak değerlendiriyoruz. Terör ve şiddetin devreden çıkmakla birlikte her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Kan ve gözyaşından beslenenler kaybetti

Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer işallah sökülüp atılacaktır. Kan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz ve hatta tüm bölgedeki kardeşlerimiz olacaktır. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimleri herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci büyük hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibatı an be an yapacağız.

Hep beraber Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz

Daha kapsamlı açıklamaları şahsen ve arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlık, kaderdaşlık ve kardeşilk şuurunu yücelettiğimiz takdiriyle Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecektir.

İktadar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu noktasından kurtarmada kararlılığımızı tekrar vurguluyorum.

Herkese teşekkür ediyorum

İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra yapacak çalışmaların daha dikkatli, özen, güven ve sorumluluk gerektirdiğinin farkındayız. Umutları büyüten, riskleri azaltan anlayışla menzile varıncaya kadar sürdüreceğiz.

Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır

Aziz mileltimizin hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı umit ediyoruz. Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize Rabbimden merhamet diliyorum. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerin cayır cayır yandığı günlerle inşallah karşılaşmayacağız.

Yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden maddi manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden ve yurdundan olan Kürt kardeşlerimdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla 86 milyon ortak hedeflere sahip şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Rabbim 86 milyonun tamamını korktuklarından emin umduklarına nail eylesin diyorum.