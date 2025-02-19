SON DAKİKA... Erdoğan TÜSİAD’ı yerden yere vurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda son günlerdeki eleştirel çıkışıyla dikkat çeken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamasını 'provokasyon' olarak değerlendirirken 'Türkiye’nin her demokrasi ve kalkınma hamlesinin TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız ettiğini' dile getirdi.

"İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz" diyen Erdoğan, "Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşı elemanlarınız değildir" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'e eleştiriler...

Erdoğan'ın açıklamasından detaylar şöyle:

* TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan, buram buram provokasyon kokan açıklamasına geçmeden önce... Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Yapıcı olması halinde eleştiriye açığız. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır.

* TÜSİAD’ın açıklamaları sonrasında emre amede uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini dikkat almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.

'Ya hesap bilmiyorsunuz ya da...

* Bunlar eski Türkiye’de sadece paraya hükmediyor, aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Milletin muazzez iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayız.

* Ey TÜSİAD 3600’den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarı döneminde oldu. Ya siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk. İhracatımız 36 milyar dolardan 2024’te 262 milyar doları buldu.

'TÜSİAD zihniyeti...'

* Rant musluklarını kestiklerimizin belaltı vuruşlarına maruz kaldık. Bunların en başında TÜSİAD geliyor. Türkiye’nin her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir.

* Çıkmışlar bir de utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetimize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz, neyle orada bulundunuz? Azerbaycan, Pakistan... Tüm buralar yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa çıkıp söylesinler.

* Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Biz bu makamlarda olduğumu sürece devletin kaynaklarının bir avuç seçkine aktığı sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmez. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz.

* Ekonomi ile istihdamla, üretimle ilgil yapıcı fikirlerle gündeme gelmek yerine siyaset mühendisliğine soyunanlara şunu hatırlatmak isterim. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşı elemanlarınız değildir.

'Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı var'

* Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor. İnsanımız hizmet bekliyormuş. Türkiye'nin ihtiyacı varmış. Ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Dünyadan haberleri yok.

* Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rakabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.

'Kendi halkına yabancı zihniyetler...'

* Biz 15 Temmuz'da tanklara karşı göğsümü siper ederken, bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı. Kendi halkına yabancı zihniyetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla değişime yönelik umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

'Motor su kaynattı... Devreler yandı...'

* Sayın Özel siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı.

Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

* MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyuyorum.

CHP kurultayı

* Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok. Konu yargıda, bizi alet etmeye kalkmasınlar.

'Lokum yerine TOGG hediye ettik'

* Malezya'dan sonra Endonezya'da büyük bir ilgi ve sevgi söz konusuydu. Endonezya'dan sonra Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Her 3 ülkedeki görüşmelerimizde Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. Gazze'deki sürgün planına izin verilemez.

* Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca TOGG'u hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin kilometre ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün "Esad'la görüşülmeli" diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir.