Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek
Son dakika gelişmesi... İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.