Son dakika: Erdoğan'dan Aliyev, Sisi ve Pezeşkiyan ile kritik görüşme: Hangi adımlar atılacak?

İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın "iki devlet, tek millet" anlayışıyla işbirliğini daha da geliştireceklerini vurguladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’e Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede ise Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerde işbirliğinin devam etmesi gerektiği ifade edildi. Erdoğan, Pezeşkiyan’a Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirileceği mesajını verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile gerçekleştirilen görüşmede ise Gazze’deki gelişmeler ön plana çıktı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi ihlal etmesinin ardından bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması için Türkiye ile Mısır’ın işbirliği yapmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve barışın tesis edilmesi için iki ülkenin ortak çalışmasının faydalı olacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik insani yardımlarının El-Ariş Limanı’na sevkiyatının süreceğini kaydetti. Erdoğan, Mısır’ın bu süreçteki desteği için teşekkür etti ve Es-Sisi’ye Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her üç görüşmesinde de Türkiye’nin bölgesel barışa katkı sağlamak için aktif bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.