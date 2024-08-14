SON DAKİKA... Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Fiyat istikrarı sağlanacak, enflasyon tek hane olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, 23 yıllık iktidarları boyunca karşılaştıkları zorluklardan ve icraatlerinden söz ederken, ekonomiye ve partide değişime dair mesajlar da verdi.

Erdoğan, "Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı 'yorulan varsa' onların kenara çekilmesini de isteyerek değişim mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- AK Parti bundan 23 sene önce milletin umudu olarak milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik.

- Bir dip dalga hareketi olarak doğan kurulan AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü.

'Bugüne kadar nice engelle karşılaştık...'

- Bugüne kadar nice engelle karşılaştık. Bizi hizmetten üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara'nın göbeğinde darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar.

- Türkiye ne zaman kendini toparlasa ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Oyunları bozarak bugünlere geldik. 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.

23 senelik değişimi anlattı

- 23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor. Muhalefetin en fazla istismar ettiği tarımda ciddi bir ivme yakaladık. Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı. Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesiyle tarihi bir keşfe imza attık. Göreve geldiğimizde ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 261,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Otomobili Togg artık yollarımızda. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı.

'23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti'

- Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Türkiye'yi yasakların baskıların korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Uzun yıllar sonra milletle devleti kucaklaştıran biz olduk.

- Kimsenin inancından dolayı ötekileştirilmediği, terörü ve şiddeti övmediği müddetçe her türlü düşüncenin ifade edildiği bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda hakim kıldık. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. 23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti. Bu aziz millet için çalışmak şereftir. Biz bu anlayıştan hiç uzaklaşmadık.

'Kendini yorulmuş hisseden varsa...'

- Türkiye'deki değişimi görüyor, anlamaya çalışıyoruz. Zamanın ruhu alışıla gelmiş siyaset tarzlarını zorlamaktadır. Özeleştiri samimiyetle yapıyoruz nerede eksiğimiz varsa üzerine gidiyoruz. Büyük kongre maratonumuzu vitrin yenilenmesi olarak değil milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Biz bu aziz milletin umuduyuz.

- AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin merkezidir. Yenilenerek tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.

- Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.

- Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin, Türk'ün düşmanıdır ve bu zihniyete müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz.