Son dakika: Erdoğan'dan hayvancılık yapacaklara müjde: 2 yıl ödemesiz subvansiyonlu kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dibini görmediğimiz suya adım atmıyoruz. 1000 yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yürütüyoruz. Stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız.

"Milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık"

Artan tehditler karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ediyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat gündemlerine takılmıyor hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. İki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Milletimizi mahçup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahçup olmadık. İnşallah bundan sonra da milletin emanetine gölge düşürmeyecek Türkiye'yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu tasavvurla ekonomi, sağlık, güvenlik, turizme kadar pekçok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha az önce tamamladık.

"Acımız da öfkemiz de halen çok büyük"

Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabr-ı cemil diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi atlamadan sorumluların hepsinin hesap vermesi adaletin tecellisi için gereken ne ise yapıyoruz, yapacağız.

Meclis'te kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Tedbirler, mevzuat düzenlemeleri ve diğer hususları belirleyecektir. Yangından sonra mülkiye baş müfettişlerimiz raporları tamamlıyorlar. Şunu açık açık belirtmek durumdayım, bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. İhmali olanların da canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum"

Turizm sektörümüzün de yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim tamahkarlıkla mücadele konusunda artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha çok para kazanırken güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız. Turizm gelirimiz 61 milyar 103 milyon dolarla rekor kırdı.

2024 yılı için açıkladığımız hedeflerin de önüne geçmiş oldu. Turizmde hedefimiz 65 milyon ziyaretçi 64 milyar dolar gelir. İnşallah yakın vadede 100 milyar dolar hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı oktur. Sektörün çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk"

Sağlık iktidarlarımızın son 22 yılda en büyük yatırımları yaptığı alanların başına geliyor. Bizden önce imtiyazlı kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi problemdi. Dert üreten bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk. Gelişmiş ülkelerin dahi altında ezildiği sağlık krizini biz hamdolsun başarıyla yönettik. Değişen şartlara, ihtiyaçlara göre sağlık sistemlerini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk.

Koruyan sağlık modelimizle vatandaşlarımızın sağlık modeline ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Böylece hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Doktorlarımızın hastalarına daha fazla vakit ayırması için yeni uygulamaları gündeme alıyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Aile hekimlerimiz sadece ilk 1 ay içerisinde 5 milyon 200 bin vatandaşımıza sağlık taraması yaptı. 620 bin vatandaşımızda koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara erken tanı konuldu. Tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Kronik hastalığa yakalanan vatandaşlarımız raporları için hastanelere gitme zorunluluğu kaldırdık. Bu durum hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek. Dünyanın genelinde ülkemizde yüksek oranda seyreden ilaç, antibiotik ve ağrı kesici kullanımdır. İleriki yıllarda bu meseleyi de makul seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Buradan vatandaşlarımıza doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmalarını bekliyoruz.

"Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz subvansiyonlu kredi kullanabilecek"

Tarımda üretimin artması, kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, genç ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. Aile işletmelerinin yanısıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetle üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz subvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den 1 yıl sigortalı olarak alacak, bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek.