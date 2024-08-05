Son dakika: Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: İstihdam sağlayanın daima yanındayız

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Büyük ülke ve büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle onu yerine getirmenin gayretindeyiz.

TİGA vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir ucunda 120'nin üzerinde restorasyon gerçekleştirdik. Son 22 yılda yaklaşık 6 bin vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımını tamamladık. 2 bin yılı aşan köklü tarihimizin hem içeride hem dışarıda maziden atiye sağlam köprüler kurduk. Bunun en son örneği Yıldız Sarayı'ydı. 6 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde Yıldız Sarayı'nı tekrar ihya ettik.

Bir dönem kumarhane olarak kullanılan bu önemli mirasın kapılarını aziz milletimize açtık. Şimdiye kadar 100 bin insanımızın ziyaret ettiği Yıldız Sarayı'nı tüm gençlerimizin ziyaret etmesini temenni ediyorum.

Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı

Milli Teknoloji Hamlemize yeni bir soluk kazandırıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da geliştireceğiz. HIT30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buradan iş dünyamıza şu çağrıyı yapmak arzusundayım. Hükümetimiz, çalışanın, istihdam sağlayanın daima yanındadır.

'Yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz'

Savunma sanayi başta olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterilen seviyeye ulaştırdık. Siz gayret ettiğiniz sürece biz de sizleri asla yalnız bırakmayız. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

Rize ziyaretimizde Rizeli kardeşlerimizle kucaklaştık. Eser ve projelerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimize ev ve anahtarlarını teslim ederek 2022 yılındaki sel felaketinin yaralarını sarma sözümüzü yerine getirdik. Ayder Yaylası'nı yeniden güzelliğine kavuşturduk. Ayder'de çarpık yapılaşmaya izin vermeyerek bunu başaracağımıza inanıyorum. Açılışını yaptığımız hizmet ve projelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye davaya müdahil oluyor

(İsrail'e karşı açılan soykırım davası) Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir"