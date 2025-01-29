SON DAKİKA... Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Kimse sorumluluktan kaçamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına değindi.

Erdoğan yakınlarını kaybeden ailelerle dayanışmalarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettiklerini belirterek Bolu'da yaşanan olayın 'kendini bilmezler dışında' milletin her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"Yangını siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik" diyen cumhurbaşkanı, münakaşalardan özellikle uzak durduklarını, 'yangın sonrası ana muhalefetin iftiralara başladığını' ifade etti.

Eksikleri tek tek saydı

Erdoğan, otelin yangın algılıma sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, işyerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı ve acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Erdoğan, "Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır" dedi.

'Hesabını sormaktan çekinmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: "78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil bağımsız Türk mahkemeleridir.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı tüm samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Aç gözlü müptezellerin 'daha fazla para kazanacağız' diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz."

Erdoğan, muhalefete de "Kusura bakmayın, fırsatçılığa, yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine 'eyvallah' demeyiz" diye seslendi.