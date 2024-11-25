Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın ilk duruşmasında "Hırsıza hırsız dediğim için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki ifadesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP liderine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

'Sahte bir mağduriyet algısı oluşturuldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2016'dan sonra Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini hatırlatarak, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise konuyla ilgili "Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir. Anlıyoruz... Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak. Tekrar tekrar 'İspat Hakkımızı' kullanmaya ve yolsuzluk olgularını kanıtlamaya devam edeceğiz. " dedi.