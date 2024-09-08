SON DAKİKA: Erdoğan'dan Narin Güran mesajı: Adli sürecin takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan ve bugün ölü olarka bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yayınladı.

Güran'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı, Narin'in kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirterek şunları kaydetti: "19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, bugün köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki derede öldürülmüş halde bulundu. Daha önce kızın amcasının tutuklandığı soruşturma kapsamında bugün 21 kişi daha gözaltına alındı.