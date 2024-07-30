SON DAKİKA: Erdoğan'dan Olimpiyat Oyunları'nın açılışına eleştiri: Neden gitmediğini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz" diyen Erdoğan, İsrail'in 'geçen yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attığını, Gazze'nin dünyanın en büyük imha kampına dönüştüğünü' belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Batılı liderler, görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Ne başkalarının hakkına el uzatırız, ne birilerine hakkımızı yedirtiriz. Kardeşlerimizi de en zor günlerinde yalnız ve çaresiz bırakmayız. İsrail'in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin çocuğun ölmesi lazım, bakınız bu gidiş, gidiş değildir. Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin, Lübnan için değil gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir."

'Daha geç olmadan...'

Cumhurbaşkanı, bölgede güvenliği saldırganlıkta, katliam ve toprak gaspında arayan yegane ülkenin İsrail olduğunu, bu ülkenin terör örgütü gibi hareket ettiğini belirterek "Daha geç olmadan, bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır" dedi.

Olimpiyat açılışını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'ta düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini de eleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Olimpiyatlara Macron beni davet etti. 13 yaşındaki torunum bana 'Gitme' dedi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır."