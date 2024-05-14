Son dakika... Erdoğan'dan partide değişim işareti: Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında partide değişimin olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, parti olarak kongre sürecini başlatıp 'heyecan katacak' yeni isimlerle yola devam edecekleri mesajını verdi. Erdoğan'ın en dikkat çeken ifadelerinden biri de "Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz" oldu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 31 Mart seçim çalışmalarını devam ettirirken, teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk. Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni etki altına almaya çalışmaları dışında bir sorun yaşanmadı. Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk siyaseti açısından eşsiz bir başarıdır.

'Sonuçlardan dolayı milleti suçlamadık'

- Neredeyse her 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. En son 15 Temmuz'da darbe girimini püskürttük. Veseyet odaklarının asla pes etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, ikinci turda milli irade farklı şekilde tecelli etmiştir. Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik.

'Önemli olan Türk demokrasisinin kazanması'

- 31 mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha çok sayıda renge boyandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önemli olan Türk demokrasisinin kazanmasıdır.

- AK Parti ve Cumhur ittifakının olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni edyoruz. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor bundan da memnuniyet duyuyoruz.

'Yanlışta ısrar etmek kaybettirir'

- 31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi.

'Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz'

- Eksiğimiz, hatamız, millete karşı bir kusurumuz varsa mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kampanya döneminde 52 ilimizi ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimde şahit olduğum manzara; AK Parti'nin kendini adamış neferleri var. Bu kardeşlerimizin hakkını ödemeyiz.

- Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz. Kırarak dökerek dağıtarak değil, tam tersine birleştirerek kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, partimizi büyüteceğiz. Partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda, AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız

- Biz üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Nasıl Türkiye'nin son 21 yılına mührümüzü bastıysak inşallah geleceğine de biz yön vereceğiz. Bizden güç devşirecek değil, bize güç katacak kişiler lazım. Milletimiz bizin daha çok çalışmamızı yeniden yola revan olmamızı bekliyor. Kongre sürecini başlatacağız. Heyecan katacak isimlere ihtiyaç var.