Son dakika: Erdoğan'dan Şara görüşmesi sonrası açıklama: Her türlü mücadelede Suriye'ye destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi sona erdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile görüştü.

Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed Şara'yı kabulü sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bölgemizde yeni bir sayfa açıldı"

"Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmed Şara'yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri, zaferlerinden ötürü tebrik ediyorum.

Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir.

Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son 2 aydır yoğun çaba içindedir.Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım.Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor.

Sayın Şara ile bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenlik ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik.

DEAŞ olsun PYD olsun her türlü mücadelede Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Kampların kontrolü bakımından yanlarında olduğumuzu teyid ettik. Ahmed Şara kardeşimin terör karşısındaki güçlü iradesinden dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.

Siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke ideresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımı destekliyoruz. Suriye'nin harap olmuş şehirleri, kritik altyapının yeniden imarı konusunda gerekli desteğe hazırız. Gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz.