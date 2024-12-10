SON DAKİKA... Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bölünmesine izin veremeyiz; DEAŞ ve PYD'nin başı ezilecek

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı büyük saldırı dalgası sonucunda haftasonu Beşar Esad ülkeden kaçtı. Başkent Şam'ı ele geçiren muhalifler iktidarı teslim aldı. Ülkede şimdi yeni bir yönetim kurulacak. Türkiye, Suriye'nin doğusundaki YPG/PYD varlığından rahatsız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rahatsızlığı ilk kez "Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz" sözleriyle dile getirmişti.

Erdoğan bugün Ankara'daki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha konuya değindi.

'Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz'

'Son 13 yıldır zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası' Suriye'nin aydınlık günlere kavuştuğunu aktaran Erdoğan, 'Suriye halkının on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı zaferle taçlandırdığını' kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak."