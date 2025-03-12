SON DAKİKA... Erdoğan'dan Suriye mesajı: Mezhep temelli fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, gerek bölgede gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının ve savaşların yaşandığı zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Ülkemiz içinde ve dışında huzura, adalete katkı verebilmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: "Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. (...) Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor."