SON DAKİKA... Erdoğan'dan Suriye mesajı: Temennimiz barış ortamı; toprağında gözümüz yok

Suriye'de İdlib merkezli muhalifler 27 Kasım'da başlattıkları büyük çaplı harekat kapsamında bugüne kadar Halep ve Hama'yı ele geçirirken, başkent Şam'ın önündeki tek engel Humus'u almak için çatışmalar sürüyor. Yine Şam'ın güneyinde de muhalifler ele geçirdikleri bölgeden başkente doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'deki gelişmeler vardı.

"Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır" diyen Erdoğan, 'Hatay'ın esenliği' kadar Hama, Humus, Şam, Rakka ve Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

'Selden kütük kapma hevesi...'

Cumhurbaşkanı, Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik olduğunu belirterek "Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir" dedi.

Erdoğan, PYD/YPG'ye de şu mesajı verdi: "Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz."

Terör örgütü PYD'nin Suriye rejiminin boşalttığı bazı noktalara konuşladığına yönelik haberler yayınlanmıştı.

'Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir. Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz."