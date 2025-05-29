Son dakika: Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! 'Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Laçın’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'ı bir kez daha görmekten memnuniyet duyduklarından bahseden Erdoğan, yeni anayasa süreci, CHP'nin yaklaşımı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sivil bir anayasa Türkiye için kaçınılmaz bir ihtiyaç"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, sivil bir anayasanın Türkiye için kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok" dedi. Tüm siyasi partilerin seçim meydanlarında benzer vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Seçim meydanlarında hemen hemen bütün partiler ve liderler milletimize hep yeni anayasa vadetti. Peki gelinen bir nokta var mı, yok. Çünkü sözü veriyorlar ama attıkları bir adım yok. Biz bu konuda somut adımlar attığımız gibi hazırlıklarımızı da yaptık. Bu hazırlıklar yeni anayasa konusunda bir altyapı oluşturdu" ifadesini kullandı.

Yeni anayasa çalışmaları için 11 kişilik bir hukukçu ekip kurduklarını belirten Cumhurbaşkanı, bayramdan sonra bu ekibin çalışmalarına başlayacağını kaydetti. Hazırlanacak metnin vesayetçi izlerden arınmış, sade, anlaşılır ve hakları güvence altına alan bir yapıda olmasını istediklerini vurguladı. Erdoğan "Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz" dedi.

"Anayasa sadece bir partinin değil milletin tamamını kapsar"

Erdoğan "Biz iyi niyetliyiz ve karşımızda da hüsnüniyetli bir yaklaşım bekliyoruz. Diyoruz ki “gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim.” Çünkü anayasa, bir partinin değil, milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir" ifadelerini kullanırken CHP’nin sürece olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Erdoğan, "Maalesef CHP'nin her zamanki 'istemezük' yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi. Siyaset toplumun tümü etrafında şekillenir. Eğer CHP'de burada uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil" dedi.

"Yeni anayasa Erdoğan için değil, 86 milyon için"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara da değinen Erdoğan, yeni anayasa hedefinin kendi şahsına alan açmak gibi bir amaç taşımadığını vurgulayarak "Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil. Bunu bir defa önceden açıklayayım. Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Muhalefet ise bizi sürekli “şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor” şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım. Biz Türkiye'nin geleceğine dair yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Gündemdeki tartışmalara tarihi görev ve sorumluluklarımız ekseninde yaklaşıyoruz. Milletim beni Belediye Başkanı yaptı, Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk" açıklamasında bulundu.