Son Dakika: Erzincan Refahiye'de feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Haberi: Erzincan Refahiye'de iki otomobil çarpıştı. Teknecik köyü yakınlarındaki kazada beş kişi yaşamını yitirdi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.
Hanifi A. idaresindeki otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler Hanifi A. ve Ahmet K.Y. ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.