Son Dakika... Erzurum Havalimanı'nda alarm: Hindistan'dan gelen yolcu uçağında bomba ihbarı

Hindistan'dan uçuş yapan bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. İhbarın ardından havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, uçakta bulunan yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, uçağı ve çevresini dikkatlice incelemeye alarak gerekli tedbirleri uyguluyor. Bomba imha uzmanlarının yürüttüğü incelemeler devam ederken, uçağın güvenliği sağlanana kadar havalimanında operasyonlar askıya alındı.