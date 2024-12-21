Son Dakika: Erzurum Palandöken'de çığ felaketi! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum’da Palandöken Dağı’nda, izinsiz olarak antrenman yapan genç sporcuların üzerine çığ düştü. Çığ faciası sonucu 16 yaşındaki Emre Yazgan hayatını kaybederken, 3 sporcu yaralandı. Olayda 4 sporcu ise kendi imkanları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla sağ olarak kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, çığ olayının, kayak pistlerinin dışında bir bölgede gerçekleştiğini ve sporcuların izinsiz olarak bu alanda antrenman yaptıklarını belirtti.

Karslı, "Bölgeye JAK ekipleri ve biz de müdahale ettik. 4 sporcu sağ olarak kurtarıldı, ancak 16 yaşındaki bir sporcumuz ne yazık ki hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir başka sporcumuzun da boynunda ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.

Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Sabah saatlerinde, Judo Genç Milli Takımı’na ait 15 sporcu ve bir antrenör, doğa yürüyüşü yapıyordu. Çığ olayının meydana gelmesinin ardından 4 sporcu çığ altına kaldı. 3 sporcu kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı ancak maalesef 16 yaşındaki Emre Yazgan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, tüm kurtarma çalışmalarının ardından, yaralı sporcuların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve olayın ardından tüm müdahalelere rağmen bir sporcuyu kurtarmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Bak'tan taziye mesajı

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularımızın yaşadığı çığ felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybeden Judo Milli Takımımızın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan sporcularımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.