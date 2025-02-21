Son dakika: Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 15:27'de merkez üssü Hınıs ilçesi olan depremin şiddeti 4.4 olarak kaydedildi.

Yerin 6.94 km derininde gerçekleşen deprem Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre de 4,3 büyüklüğünde ve yerin 7.5 kilometre derininde gerçekleşti.

Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı. Karla kaplı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.