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Son dakika: Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı, Rusya sığınma teklifinde bulundu

Son dakika gelişmesi... Rus haber ajansı TASS, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Habere göre, Esad ailesine insani gerekçelerle Rusya tarafından sığınma hakkı tanındı.

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TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esed'e sığınma sağladığı belirtildi.

Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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