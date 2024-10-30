Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı!

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanması üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınmış ve karar beklenirken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.