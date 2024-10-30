Son dakika: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı iddiası! CHP'den yalanlama

Terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin tamamlanması üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınmış ve hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası bazı basın kuruluşlarında bir iddia konuşulmaya başlandı.

'Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı' iddiası

Sabah Gazetesi'nin haberinin iddiasına göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı.

CHP'den yalanlama geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu iddiayı yalanladı. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur."