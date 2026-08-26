Son dakika... Eski Bakan'ın şüpheli ölümünde Alihan Kuriş hakkında "adam öldürme" soruşturması

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otopsiye ait video kayıtları üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda, Denizolgun'un ölümünün "şüpheli" olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

2016'daki "doğal ölüm" raporu da incelemede

Soruşturma kapsamında, 2016 yılında hazırlanan ve Denizolgun'un "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" sonucu hayatını kaybettiği yönündeki raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da işlem başlatıldı.

Ayrıca otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderdiği belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık soruşturmayı farklı yönlerden genişletirken, fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası ve Denizolgun'a yapılan ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları da incelemeye alındı. Şüpheli ve tanıkların ifade işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.