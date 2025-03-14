SON DAKİKA: Eski belediye başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Sarıyer ilçesinin eski belediye başkanı Şükrü Genç tutuklandı.
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İstanbul'da Sarıyer ilçesinin eski belediye başkanı Şükrü Genç, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Genç dahil bugün zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık, Genç'in de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, eski belediye başkanının tutuklanmasına karar verdi.