Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Deneyimli siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen, geçirdiği virüs enfeksiyonu sonucu İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde dün entübe edilmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Altan Öymen kimdir?

Türk basınının duayen isimlerinden Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı. Ulus, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet ve Radikal gibi birçok önemli gazetede hem muhabir hem de köşe yazarı olarak görev yaptı. 1972 yılında kurduğu ANKA Haber Ajansı, onu yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda haberin yönünü belirleyen bir figür haline getirdi.

Kökleri Çerkez olan ve Trabzon ile bağı bulunan Öymen’in yaşamının büyük kısmı Ankara’da geçti. 1960’lı yıllarda Almanya'nın Bonn kentinde Türkiye’nin Basın Ataşesi olarak da görev aldı. Diplomasi ve medya arasındaki bu geçiş, onun çok yönlü karakterini pekiştiren dönüm noktalarından biri oldu.

Siyasi kariyerine 1961’de Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977’de CHP’den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 1995’te bu kez İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü. 1999 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı seçilerek, partinin en kritik dönemlerinden birinde liderlik görevini üstlendi. Bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü.