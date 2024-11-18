Son dakika... Eski tip ehliyetletlerin yenilenme süresi uzatıldı
Son dakika... Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
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Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Son iki aydır nüfus müdürlüklerinden randevu almak aşırı yoğunluk nedeniyle imkansız hale gelmişti.
Ayrıntılar geliyor...