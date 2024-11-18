Son dakika... Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Alanya-Bursa seferini yapan Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkinde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ölü, 30 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre Nihat Yüceler isimli bir yolcu hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.