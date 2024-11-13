Son dakika: Etki ajanlığı düzenlemesinde geri adım!

Türk Ceza Kanunu’ndaki 'casusluk' suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen düzenleme geri çekildi.

Cadı avı eleştirisi

“Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığıyla yeni suç tanımları içeren düzenleme AK Parti tarafından Meclis'e sunulmuştu.

Geri çekildi

Muhalefet ve basın meslek örgütleri düzenlemeyi, muğlak ifadeler içerdiği ve cadı avına dönüşebileceği endişeyle eleştirmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, grup başkanvekillerinin 'etki ajanlığı' yasa teklifinde uzlaştığını ve düzenlemenin geri çekildiğini duyurdu.

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi."