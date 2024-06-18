Son dakika: Eylem Tok’un ABD’deki davası ertelendi

ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelilerinden Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cihantumur saat 20.30’da çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelmişti.

Üç ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu.

Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışmıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilenmişti. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur’un (17) yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

Kazadan sonra Cihantimur’un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen yazar Eylem Tok’un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edilmişti. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakılmıştı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok’un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Cihantimur’u da alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken 6 Mart’ta İstanbul başsavcılığı, anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cihantimur hakkında ‘taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi Eylem Tok hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.

Tunç, Mısır’lı makamlardan şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edildiğini söyleyerek, Mısır Interpolü’nün anne ve oğulun ABD’ye kaçtığını tespit ettiğini belirtmişti.

Tunç, bunun üzerine ikilinin ABD’den Türkiye’ye iadesi için hazırlanan geçici tutuklama talep evrakının hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildiğini bildirmişti.

Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Tok ve Cihantimur, 14 Haziran’da ABD’de tutuklanmıştı.